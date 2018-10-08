TİP, 53 yıl aradan sonra Meclis'te: Grup toplantılarını sokaklarda, mahallelerde halkla yapacağız!

TBMM’de 53 yıl sonra Türkiye İşçi Partisi'ni (TİP) temsil edecek isimlerden İstanbul Milletvekili Erkan Baş, parlamentoyu sokaktaki halkın muhalefetinin bir kürsüsü olarak değerlendirdiklerini ve buradan güç almaya çalışacaklarını söyledi.

Meclis'in esas olarak işçilerin, emekçilerin sesinin iyi yansımadığı bir alan olduğunu belirten Baş, "Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince burayı zorlayacağız. Türkiye’nin üretenlerinin, yaratanlarının sesi olmaya çalışacağız” dedi.

TİP, Meclis’te grubu olmayan partilerin iç tüzükten kaynaklanan sınırlı haklarını avantaja çevirmeye çalışıyor. Grubu bulunan diğer siyasi partiler gibi haftalık toplantı yapamayacaklarını belirten Baş, bunun yerine haftada bir sokak toplantıları düzenleyerek insanların parlamento ile buluşmasına aracılık edeceklerini söyledi.

TİP, Genel Kurul'da gündem dışı, kanun teklifleri gibi 5 dakikalık süreleri kullanmayı amaçlıyor. Ayrıca, komisyonlarda üye olmayan milletvekillerine tanınan konuşma imkanından da yararlanmak istiyorlar.

"Grup toplantılarını sokağa indireceğiz"

TİP İstanbul Milletvekili Baş, partisinin gelecek planlarını T24'e şöyle anlattı:

"Meclis'in sadece grubu olanlara değil, iktidar partisine ayrıcalık tanıyan bir iç yapılanması var, dolayısıyla konuşmak aslında zor. Bizim aslında genel bakışımız şu; parlamentoyu toplumsal muhalefetin, sokaktaki halkın muhalefetinin bir kürsüsü olarak değerlendiriyoruz, biz de oradan güç almaya çalışacağız. Oradaki toplumsal sorunların; özellikle işçilerin, emekçilerin, yoksul halkın sorunlarını onların kendi örgütlenmeleriyle çözme perspektifiyle hareket edeceğiz. O alan büyüdükçe parlamento içindeki bu ses daha güçlü çıkar diye düşünüyorum.

"Haftada bir grup toplantısı yapamayacağız bunun yerine haftada bir halk toplantısı yapıp sokaklarda, mahallelerde insanlarla parlamentonun halkla buluşmasına aracı olabiliriz. Oralarda Türkiye’nin gündemine ilişkin politik tartışmaları vekiller olarak değil de halkın kendisi olarak yapıp, onların sonuçlarını parlamentoya yansıtmak gibi bir ön düşüncemiz var. Örneğin İstanbul’da her hafta bir ilçede o ilçenin halkıyla toplanarak grup toplantılarını sokağa indireceğiz.

"Gündem dışı konuşmalar, grubu olmayan partinin milletvekillerinin yasa teklifleri sırasında söz alması var; bunları etkin biçimde kullanacağız. Komisyonlarda bütün toplantılar için diyemem ancak olanlarda komisyon başkanının inisiyatifinde söz almaları etkin biçimde kullanmayı düşünüyoruz. Temsil ettiğimiz toplumsal kesimlerin, işçi sınıfının doğrudan gündem olan başlıklarını mutlaka tavır alacağız.

"Parlamento esas olarak işçilerin, emeklerinin sesinin iyi yansımadığı bir alan elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince burayı zorlayacağız. Türkiye’nin üretenlerinin, yaratanlarının sesi olmaya çalışacağız."