Tip 1 diyabet tedavisi için umut ışığı doğdu

Hastanın bağışıklık sisteminin vücuda saldırısını engellen bir aşının, Tip 1 diyabet tedavisi için umut olabileceği belirlendi.

"Science Translational Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada, normalde aşının bağışıklık sistemine hastalığa neden olan bakteri ya da virüse "saldırmayı öğrettiği" ancak bunun ters etki yaratmada da kullanılabileceği belirtildi.

Lawrence Steinman ve ekibi, "ters etkili aşının" özellikle beta hücrelerine saldıran beyaz kan hücrelerini hedef aldığını ifade etti.

Araştırmacılar, 3 ay boyunca hastalara her hafta yapılan aşıdan sonra beyaz kan hücrelerinin azaldığını vurguladı.

Kan testleri de aşıdan sonra beta hücrelerinin faaliyetinin daha iyi olduğunu ortaya koydu.

Steinman, sonuçların heyecan verici olduğuna ancak geniş çaplı araştırmalar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Bilim adamı ayrıca, aşının etkisinin 2 aya kadar devam ettiğini, dolayısıyla düzenli aşının gerekli olduğunu belirtti.

Tip 1 diyabet hastalarında bağışıklık sistemi, pankreastaki beta hücrelerini yok ediyor. Bu da vücudun yeterli insülin üretememesine ve hastaların hayat boyu günde 3-4 kez insülin iğnesi kullanmaya mecbur kalmasına yol açıyor.