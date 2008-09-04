Tinerciler bu kez Şişli'de saldırdı



Yürüyüş yapmak için 2 Eylül sabahı saat 06.30’da Suadiye sahiline inen 54 yaşındaki S.A.’nın tinercilerin saldırısına uğramasının ardından dün de Şişli'de boş bir arsada uyuyan evsin İhsan Akyüz tinerciler tarafından yakılmak istendi.



İddiaya göre bir grup tinerci Şişli Gazhane Bostan Caddesi üzerinde bulunan boş bir alanda uyuyan evsiz İhsan Aksüz (23) isimli kişiden para istedi. Genç adam tinercilere para vermek istemeyince, madde bağımlısı gençler tarafından tinerle yakılmak istendi. Elbiseleri ve vücudunun çeşitli yerleri yanan genç adam tinercilerin elinden güçlükle kaçarak cadde üzerine çıkıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis sağlık ekiplerine haber verdikten sonra tinercilerin bulunması için arama başlattı. Akyüz olay yerine gelen ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.



Aksüz'ün polise verdiği ifadesinde, bir grup tinercinin kendisinden para istediğini, vermeyince de kendisini tinerle yaktıklarını söylediği öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından polis çevredeki tinercilerin yakalanması için geniş çapta arama başlattı. Çevredeki vatandaşlar çevrede çok sayıda tinerci olduğunu ve aynı yerde tinercilerin her gün yol kesip para istediklerini söyledi.



