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Yaşam

Tinerciler 16 yaşındaki kıza tecavüz etti

Lise öğrencisi B.T.(16), İstanbul Sultenbeyli'de yolunu kesen 5 tinerci tarafından kaçırılıp tecavüze uğradı.

17 Kasım 2009 02:00

Lise öğrencisi B.T.(16), İstanbul Sultenbeyli'de yolunu kesen 5 tinerci tarafından kaçırılıp tecavüze uğradı. Alınan kan örnekleri, tecavüzcülerden ikisinin 3 hırsızlık olayının faili olduğunu ortaya çıkardı.

İstanbul Sultanbeyli'de geçtiğimiz eylül ayında, okulundan eve dönen lise ikinci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki B.T adlı kızın yolu kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Tamamı tinerci olan saldırganlar genç kızı bıçak tehditi ile Pendik'teki ormanlık bir alana götürdü, burada sırayla tecavüz etti. Genç kızın akşam eve gelmemesi üzerine annesi polise başvurdu. Arama çalışmalarına başlayanp olis ekipleri, B.T'yi Pendik'te buldu.

Genç kızın verdiği ifadeler doğrultusunda tecavüzcüler M.H (21, F.U(24), S.K(16), M.S(22) ve Y.B (19) yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken tecavüzcülerden alınan kan örnekleri 3 ayrı faili meçhul hırsızlığı da aydınlattı.

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