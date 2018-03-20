Tinerci yuvasıydı, modern mesire alanı oldu

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in tarihi yerlerden biriyken tinercilerin mekânı haline gelen ve zaman zaman intihar olaylarının yaşandığı Delikli Taş (Rasıl Hacar); Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı\'nın hazırladığı proje ile modern bir mesire alanına dönüştü. Bölgeye hâkim bir yerde bulunan Delikli Taş, yapılan çalışmalardan sonra halka açılırken, ihale usulü olarak işletmesini alan İshak Yargıcı, daha önce Delikli Taş\'ın her kesimden insanın hafta sonunu geçirdiği modern bir mesire alanına dönüştüğünü söyledi. Genç Toplular Girişimciler Derneği Başkanı İsmail Gülek ise piknik alanına artık bisiklet turları düzenlendiğini anlatarak, herkesi hafta sonu tatili için bölgeye davet etti.

Kentin tarihi yerlerinden Delikli Taş, atıl duruma geldikten sonra tinerciler tarafından kullanılan ve intihar olaylarının da yaşandığı yer haline dönüştü. Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan proje ile mesire alanı haline getirilen Delikli Taş bölgesi, bahar ve yaz mevsimlerinde halkın akın ettiği bir alan oldu. İhale usulü olarak mesire alanının işletmesini alan İshak Yargıcı, \"İl dışından birçok doğasever buraya gelerek manzaraya hayran kalıyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor. Daha önce burası aileler için pek güvenli yer olamadığı için gelinmezdi ve daha çok tinercilerin uğrak yeri idi. Burayı işlettiğim için çok mutluyum. Buraya yeni bir restoran yapmaktayım ve bu bittiğinde buraya gelecek olan aileler yemeklerini Mezopotamya manzarası ve Botan manzarası eşliğinde yeme şansı yakalayacaklardır\" dedi. Manzarayı izlemeye gelenleri de uyaran Yargıcı, \"Bu manzarayı gören birçok vatandaş yapılan tel örgüleri atlayarak burada hatıra fotoğrafı çekmek istiyor. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen vatandaşlar uyarılarımıza aldırmıyorlar. Daha önce burada gerek intihar eden ve gerekse nergis çiçekleri toplamak isteyen birçok vatandaşımız düşerek hayatını kaybetti. Biz işletmeciler olarak bu konuda yapılan bu tehlikeli fotoğraf çekimine karşıyız. Ancak, uyarılarımız dikkate alınmıyor\" diye konuştu.

Kurtalan ilçesinde öğretmenlik yapan Onur Şahin ise daha önce güvenli olmadığı için bölgeye gelmediğini, ancak güvenliğin sağlanmasından sonra şimdi tesiste yer bulabilmek için sabah erken saatlerde geldiğini ifade etti. Şahin, \"İlçede 3 yıldır sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Daha önce burada gelmek neredeyse imkânsızdı. Ancak, yapılan restorasyon çalışması neticesine modern bir mesire alanına çevrildi ve ben ve arkadaşlarım hafta sonunu burada iyi bir zaman geçirmek için geldik\" dedi. Botan Vadisi\'ni Siirt\'in tanıtım videolarında izleme şansı yakaladıklarını ancak hiç görmediğini belirten Psikolojik Danışman Rehber Öğretmeni Hanife Avşar da \"Bu eşsiz manzarayı daha önce televizyonlar ve internet ortamında izlerdik ancak bugün buraya gelerek kendi gözlerimiz ile gördük. Gerçekten buralar çok güzel ve herkesin buralara gelip görmesi gerekir. Biz de buraya gelerek bin metre yükseklikte piknik ve çay keyfi yaptık\" diye konuştu.

Ziyaretçilerden İsmail Gülek ise piknik alanına artık bisiklet turları düzenlendiğini anlatarak, şunları söyledi:

\"Rasıl Hacar dediğimiz tarihi alanlarımızdan yere genç girişimciler olarak çeşitli bisiklet turları düzenliyoruz. Amacımız sağlıklı yaşam ve bisikleti buraya sürdük. Hemen hemen her hafta sonu buraya geliyoruz. Bazen 30 bazen de 50 bisiklet kullanıcısı ile buraya gelerek piknik yapıyoruz. Burayı düzenleyen yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Daha önce buralara gelmek yürek işi idi ancak şimdi özellikle bayan sporcularımız burayı tercih ediyorlar ve bisikletle buralara gelmek istiyorlar. Güvenlik konusunda içimiz rahat olduğundan ötürü buralara daha çok gelmeyi hedefliyoruz.\"



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