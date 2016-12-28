Tinder'dan tanıştığı genç kadını öldürüp asitte eritti

Meksika’nın başkenti Mexico City’de geçtiğimiz yılların popüler dizisi ‘Breaking Bad’i hatırlatan bir cinayet gerçekleşti. 26 yaşındaki Valdez Bocanegra adlı genç, çöpçatanlık uygulaması Tinder üzerinden tanıştığı Francia Ruth adlı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

26 yaşındaki kadını kendisiyle cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen Bocanegra, suçlamalarla ilgili olarak konuşmaktan kaçındı.

Mexico City Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, 3 Aralık’tan bu yana kayıp olan Ruth’un kıyafetlerinin Bocanegra’nın evinde bulunduğu, genç kadının bedeninin ise asit dökülerek eritildiği belirtildi.

Bocanegra’nın evindeki çöp kutusunda insan kemiklerine de rastlandığını kaydeden Meksikalı yetkililer, “Şüphelinin balkonunda 6 kilogram ağırlığında eritilmiş insan eti bulduk. Tuvalette ise çok sayıda asit paketleri bulunuyordu” ifadelerini kullandı. Tinder üzerinden tanışan Ruth ve Bocanegra’nın, birkaç ay boyunca buluştukları belirtiliyor.