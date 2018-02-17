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Bilim / Teknoloji

Tinder'da yeni dönem; sohbeti kadınlar başlatacak

50 milyon kullanıcının aktif yer aldığı Tinder'ın ücretli versiyonunu da üç milyon kişi kullanıyor

17 Şubat 2018 13:27

Popüler sosyalleşme ve flörtleşme uygulaması Tinder, kadınların çok fazla mesaj almasını engelleyecek yeni bir özellik için hazırlık yapıyor.

Chip’in haberine göre, Tinder’ın çalıştığı yeni özellikte, tüm kadınların, erkeklerin kendilerine ilk mesajı göndermelerine izin verip vermeyeceklerini seçmelerini sağlayacak.

Tinder hakkındaki en büyük eleştirilerden biri, kadınların eşleştirildiği kişilerden yığınla mesaj alması yüzünden cevap vermekte zorlanmalarıydı.

İsteğe bağlı özellik, diğer bir arkadaşlık uygulaması olan ‘Bumble’ ile kıyaslamalara neden oldu. ‘Bumble’, kadınları 24 saat içerisinde konuşmayı başlatmaya zorluyor, bu 24 saatlik limiti bir tek erkekler uzatabiliyor.

Yeni özellik, tıpkı ‘Bumble’ da olduğu gibi sadece heteroseksüel kadınlar için geçerli.

Tinder yöneticisi Mandy Ginsberg, yeni uygulamayı anlattı: 

“Kadınlar konuşmayı başlatmak için üzerlerinde baskı hissetmek istemiyorlar, ama konuşmak istiyorlarsa, bu çok güzel. İnsanlara bir seçenek vermekle, ne yapacaklarını söylemek arasında çok fark var. Her zaman kadınların ne istediğini dinlemeli ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeliyiz. Bu sadece Tinder için değil tüm ürünler için geçerli.”

50 milyon kullanıcının aktif yer aldığı Tinder’ın ücretli versiyonunu da üç milyon kişi kullanıyor.

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