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Yaşam

Tinder’da sağa kaydır, soyu tükenmekte olan gergedanı kurtar

Sudan'ın çiftleşebilmesi için 7 milyon sterlin toplanması hedefleniyor

28 Nisan 2017 01:35

Sudan adındaki soyu tükenmekte olan Beyaz Gergedan adına çöpçatanlık uygulaması Tinder’da hesap açılarak soyunun devam ettirilebilmesi için farklı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirildi.

Tinder, Sudan’da görevli Ol Pejeta Bakım eviyle birleşerek soyu tükenmekte olan kuzeyli Beyaz Gergedan’ın çoğalabilmesine yardımcı olabilmek için 7 milyon sterlin toplamayı hedefliyor.

Sudan'la çiftleşmek istemiyorlar

Dünyada sadece üç adet bulunan bu gergedan türünün geri kalan ikisi dişi olsa da hiçbiri Sudan’la çiftleşmek istemiyor. Bu yüzden büyük bir fon toplanarak Sudan’ın spermleriyle laboratuvar ortamında dölleme yapılmak isteniyor.

Sudan’ın Tinder’da yer alan profili 190 ülkede 40 farklı dilde gösterime sunuluyor. Böyle büyük bir kitleye ulaşmak ise soyu tükenmekte olan hayvanlara bağış toplanabilmesi için büyük önem taşıyor.

"Fazla ileri gitmek istemiyorum ama..."

Sudan'ın profil sayfasında yazanlar da oldukça esprili.

Profil sayfasında "Fazla ileri gitmek istemiyorum ama gerçekten de türümün kaderi bana bağlı. Baskı altında iyi performans gösteriyorum. Eğer önemliyse 1.83 cm boyunda ve 2268 kiloyum" ifadeleri yer alıyor.

Kuzey beyaz gergedanlar, Orta Afrika'daki vahşi doğada hayatta kalabilen ender gergedan türlerinden biri olarak görülüyordu ancak boynuzları nedeniyle avcıların hedefi haline gelince sayıları hızla azaldı.

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