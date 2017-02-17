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Bilim / Teknoloji

Tinder'a video mu geliyor?

Tinder, Wheel isimli bir video uygulamasını satın aldı

17 Şubat 2017 20:30

Dünyanın en popüler çöpçatanlık uygulaması olarak kabul edilen Tinder çok yakında kısa video paylaşımları yapılabilecek şekilde güncellenebilir. 

Shiftdelete’nin haberine göre Tinder, Wheel adı altında faaliyet gösteren bir video uygulamasını satın aldığını açıkladı.

Tinder’ın video uygulamasını satın alması, uygulamada artık kısa videoların da yer alabileceği şeklinde yorumlandı.

Wheel uygulamasının kendisine yatırımcı bile bulmasına rağmen hayata geçemeyen Snapchat benzeri bir uygulama olduğu belirtiliyor.

Tinder tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

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