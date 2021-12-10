Tinder ve Spotify'dan iş birliği: Eşleşmeden önce karşıdakinin favori müzikleri dinlenebilecek

Online flört bulma uygulaması Tinder, yeni özelliklerle kullanıcılara daha interaktif bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Spotify ile ortaklık yapan Tinder’da kullanıcılar, birbirlerinin müzik zevklerinden de haberdar olabilecek.

Webtekno’da yer alan habere göre, Tinder, geçtiğimiz aylarda tanıttığı ‘Keşfet’ sekmesine yeni bir özellik daha ekliyor. Spotify ortaklığıyla tanıtılan ‘Müzik Modu’ özelliği, kullanıcılarla eşleşmeden önce birbirlerinin müzik zevkini incelemelerine olanak sağlayacak.

Tinder, 2016 yılında Spotify ortaklığıyla buna benzer bir özellik zaten eklemişti. ‘Anthem’ olarak adlandırılan özellik, karşınıza çıkan kullanıcıların favori şarkılarını görmenizi sağlıyordu.

Kullanıcıların bu yeni özelliği kullanabilmeleri için Tinder hesaplarını Spotify hesaplarına bağlamaları gerekiyor. Ardından, kullanıcının karşısına çıkan kullanıcıların profilini incelerken onların favori şarkılarını 30 saniyelik bir döngü içinde dinleme şansı sunuluyor.

Z Kuşağı kullanıcılarının yüzde 40’lık bölümünün favori şarkılarını profillerine eklediğini paylaşan Tinder, bu kullanıcıların yüzde 10 oranında daha fazla ‘eşleşme’ aldığını belirtiyor.