Tinder'dan yeni özellik: Fotoğrafı görmeden önce kısa bir sohbet şansı sunulacak

Dijital flört uygulaması Tinder, kullanıcılarına yeni bir özellik tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni özellikte kullanıcılar, eşleştikleri kişinin profil fotoğraflarını görmeden önce sohbet edebilecek.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, iki kişinin birbirlerini görmeden önce sohbet becerilerine göre değerlendirmesini sağlamak isteyen Tinder, "Blind Date" (Kör Randevu) özelliğini devreye sokacak.

Tinder'ın yeni "Blind Date" özelliğini kullanmak isteyen kişilere, eşleşme öncesi çeşitli sorular yöneltilecek. Sorular sonrası eşleştirilen kullanıcılar belli bir süre, birbirlerini görmeden sohbet edecek. Belirlenen süre dolduğunda, kullanıcılar, birbirlerinin fotoğraflarını görebilecek.

Tinder, yeni özelliğin özgünlüğe değer veren Z jenerasyonu kullanıcıların "tanışma kültürünü" daha iyi yansıttığını söyledi.

Tinder, erken testlerde Blind Date özelliğini kullanan kişilerin, profili açık olan üyelere oranla yüzde 40 daha fazla eşleşme yaptığını açıkladı.