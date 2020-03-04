Tinder'dan Koronavirüs'e karşı hatırlatma uyarıları

Tinder kullanıcıları farklı eşleşmeler yapmak için ekranı kaydırırken Koronavirüs ile ilgili hatırlatma kartları ile karşılaşıyorlar.

Tinder’ın "Sizin iyiliğiniz bizim bir numaralı önceliğimizdir" başlıklı Koronavirüs hatırlatmasında, potansiyel eşleşmelerin görüldüğü ekranda çıkarak virüsten korunmak için yapılması gerekenler sıralanıyor.

Yayınlanan hatırlatmada insanları sıklıkla ellerini yıkamaları, yanlarında dezenfektan gezdirmeleri, yüzlerine dokunmaktan kaçınmaları ve halka açık sosyal alanlarda insanlara çok yaklaşmamaları uyarıları bulunuyor.

Bugün (4 Mart) yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 198'e ulaşırken, son kayıtlara göre virüs 93 binden fazla insanda etkili oldu.