Tinder'dan düğünlere özel "+1" uygulaması

Dijital flört uygulaması Tinder, kullanıcılarının davet edildikleri düğünlere yalnız gitmemeleri için Plus One isimli yeni bir özellik getirdi. Uygulamayı sevgili bulmak için kullananlar artık bahsi geçen özelliği ekleyerek tek gitmek istemedikleri düğünler için de partner arayabilecek.

Tinder'ın üst düzey isimlerinden Kyle Miller yeniliğe dair şunları söyledi:

"Üyelerimizin birçoğunun katılmak istediği düğünler için eş aradığını biliyoruz ve şimdi onlara tam olarak Tinder'da bunu yapmanın bir yolunu sunmaktan heyecan duyuyoruz."

Düğün planlama şirketi WeddingWire'la işbirliği yapan Tinder özelliği ekleyenler arasından seçeceği 100 kişiye 460 dolar (yaklaşık 4 bin 300 TL) ödeyecek. Düğün ve hediye masrafları için yapılacak ödeme sayesinde bazı şanslı kullanıcılar düğün masraflarından da kurtulmuş olacak.

Plus One (artı bir), son dönemde güvenilirliği sarsılan ve ciddi üye kaybeden Tinder'ın kullanıcılarını yeniden kazanmak için attığı adımlardan bir diğeri. Bu kapsamda getirilen mavi tik özelliğiyle de kullanıcılar mavi tik sahibi isimlerin hesaplarının ve fotoğraflarının onlara ait olduğunu saptayabiliyor. Daha önce buna yönelik denetim mekanizması olmayan Tinder pek çok sahte hesap uygulamayı kullanabiliyordu.