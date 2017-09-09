Tinder buluşmasında dışkısını almaya çalışırken cama sıkışan kadın konuştu: Bazen yanlış kararlar verebiliyorum!

İngiltere'nin Bristol kentinde Tinder üzerinden tanıştığı Liam Smith'in evine giden kadın, tuvalette sifonun çalışmaması üzerine paniğe kapılarak dışkısını camdan dışarı atmak istedi.

Fakat dışkı, kadının beklediği gibi bahçeye değil, tuvalet camının dışında yer alan ve açılmayan iki camın arasına düştü. Camların arasında kalan dışkıyı almaya çalışan kadının buraya sıkışması üzerine olaya itfaiye müdahale etti.

Olayın ardından yaşadıklarını Reddit sitesinde anlatan kadın, sifon çalışmadığı için panikleyince yanlış bir karar verdiğini söyledi.

Adı açıklanmayan kadın, şu ifadeleri kullandı:

“Daha saniyeler içinde korkunç bir hata yaptığımı anladım… Basıp gidebilirdim ama bunu ona yapamazdım. Bazen yanlış karar verebiliyorum (!) ama kötü bir insan olmadığımı düşünmek istiyorum. Asıl kötü olan, bu olurdu.

Ona ne olduğunu hemen anlattım, böyle bir konuda yalan söyleyemezdim. Gurur duyduğum bir durum değil ama insanlar gülüyor ve onları mutlu ediyorsam şikâyet etmeyeceğim. Yemin ederim, dizlerimin üzerine çöküp ondan özür diledim. Ama o kadar iyiydi ki, bana gülmek yerine benimle birlikte güldü. Bu, hayatta söylemek zorunda kaldığım en zor şeylerden biriydi.

İnsanlar bazen aptalca şeyler yaparlar. Ben, beceriksizlikte başarılı biriyim. Bir şey ters gittiğinde herkes panikler ve hatalı kararlar verir; sonra da bir dışkıyı geri almanızdan sonra itfaiyeciler gelir ve sıkıştığınız camı kırarak sizi kurtarır.”