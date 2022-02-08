Tinder: Belgesele konu olan dolandırıcı Simon Leviev, platformda süresiz yasaklı durumda

Tinder, dünyanın dört bir yanında çok sayıda kadını binlerce dolar dolandıran “Tinder Avcısı” Shimon Hayut'un (Simon Leviev), flört uygulaması Tinder’da yasaklı olduğunu açıkladı.

Netflix’te ses getiren belgesel Tinder Avcısı’nın(The Tinder Swindler) ardından, flört uygulaması Tinder, yıllardır kadınları dolandıran Shimon Hayut’un platforma kaydolmasını engelledi.

Simon Leviev adını kullanan Shimon Hayut’un Tinder’de açtığı, lüks yaşam tarzı gösterdiği profilinde çok sayıda kadını kandırdığı, paralarını aldığı ve başka kadınları kandırmak için kullandığı ortaya çıkmıştı.

Tinder sözcüsü ENews’a yaptığı açıklamada “Simon Leviev ve diğer bilinen bütün profillerini 2019’da yaptıkları ortaya çıktıktan sonra yasakladık. Son çıkan belgeselle birlikte yeniden yaptığımız incelemelerde Simon Leviev’ın platformda aktif olmadığını yeniden tespit ettik.” dedi.

Simon Leviev’ın dolandırdığı kadınlar, kaybettikleri toplam 811 bin doları toplamak için bir bağış sayfası açmıştı. Leviev, Instagram hesabını kapatmadan önce "yakın zamanda" hikâyenin kendi tarafını anlatacağını söylemişti.