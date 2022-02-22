"Tinder Avcısı" kendini savundu: Sadece kızlarla tanışmak istemiştim

Çok sayıda kadını dolandırarak milyonlarca dolar elde ettiği son Netflix belgeselinde ifşa olan Simon Leviev, bir 'cadı avının' kurbanı olduğunu belirterek, "Ben size sunulduğu gibi bir canavar değilim. Ben sadece Tinder’da bazı kızlarla tanışmak isteyen bekar bir adamdım" dedi.

Netflix'teki yapımla ilgili olarak, “Bunu bir belgesel olarak sundular ama aslında tamamen uydurma bir film” diyen Leviev “Ben dünyanın en büyük beyefendisiyim.” diye ekledi.

Leviev’e röportaj esnasında 24 yaşındaki kız arkadaşı Kate Konlin de eşlik etti. Modellik yapan Konlin de, sevgilisinin iftiraya uğradığını düşünüyor. Leviev tarafından dolandırıldığını iddia eden kadınlara inanmadığını ve kendisinden asla borç para almadığını belirtiyor.

Tinder'de tanıştığı kadınlardan milyonlarca dolar aldı

Netflix’te yayınlanan Tinder Avcısı isimli belgesel, Simon Leviev isimli bir adamın son yıllarda Tinder uygulamasında tanıştığı kadınları dolandırarak yakaladığı lüks yaşam tarzına odaklanıyor. Leviev’ın Tinder üzerinden kadınları milyonlarca dolar dolandırdığı biliniyor.

Netflix’te yayınlanan Tinder Avcısı belgeseli, dünya genelinde 50 milyondan fazla insan tarafından izlendi. Belgesel, Netflix Türkiye’de yayınlanıyor.