"Tinder Avcısı", kadınların onu etkilemek için yarıştığı bir reality programı yapmak istiyor

Çok sayıda kadını dolandırarak milyonlarca dolar elde ettiği son Netflix belgeselinde ifşa olan Simon Leviev’ın Los Angeles’ta bir menajerle anlaştığı öğrenildi. Leviev’ın kendi flört programını yapmak istediği belirtildi.

TMZ’nin aktardığı habere göre, “Tinder Avcısı” belgeseline konu olan Simon Leviev, dolandırıcı olarak elde ettiği ünü genişletmeye çalışıyor.

Leviev’ın Los Angeles’ta Gina Rodriguez isimli bir menajerle anlaştığı belirtildi.

Leviev’ın kadınların “onu etkilemek için yarıştığı” bir reality programı yapmayı ve flört ederken yapılması ve yapılmaması gerekenleri konu alacak bir podcast programı üretmeyi planladığı aktarıldı.

Çok sayıda kadını dolandıran Leviev, şu an flört platformlarında yasaklı durumda.