Tina Turner'ın bütün katalogu BMG'ye satıldı

T24 Dış Haberler

Tina Turner'ın 60 yıllık müzik katalogundaki tüm şarkılar müzik yayın şirketi BMG'ye satıldı.

''Rock and Roll'un Kraliçesi''nin şarkıları ve yazdığı parçalardan elde edilecek gelirin yanı sıra isminin yönetimi, imajı ve yapımlarda benzerliğinin kullanım hakkı da BMG'ye satıldı.

Satış için BMG'nin tarihinde tek bir sanatçının hakları için gerçekleştirdiği en büyük ödemeyi yaptığı belirtildi. Ödenen miktarın ne olduğu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Bob Dylan ve Neil Young gibi isimler de çok yüksek meblağlara farklı şirketlerle benzer anlaşmalar imzalamıştı.

BMG yöneticisi Hartwig Masuch, ''Tine Turner'ın müzik yolculuğu gerçek anlamda dünyanın çeşitli noktalarında yüz milyonlarca kişiye ilham verdi ve hala yeni insanlara ulaşmaya devam ediyor'' diye konuştu.