Tina Maze efsanesi kariyerine nokta koydu

Kariyerinde 2 olimpiyat ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan alp disiplininin sembol isimlerinden Tina Maze, 33 yaşında kariyerine nokta koydu.

Yorgunluğu sebebiyle 2015 yılının mayıs ayında spora ara veren Maze, yarışmak için motivasyonu kalmadığını belirterek emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Sloven sporcu, önümüzdeki yıl 7-8 Ocak'ta ülkesinin Maribor şehrinde düzenlenecek slalom yarışlarına katılarak son kez kendi seyircisinin önüne çıkmak istediğini sözlerine ekledi.

2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda elde ettiği 2 gümüş madalyanın ardından 2014 Sochi'de 2 altın madalya kazanan Tina Maze, 2013 yılındaki Dünya Kupası'nda topladığı 2.414 puanla, bu alanda tarihin en iyi derecesini elde etmişti.