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Spor

Timur yeniden Grandmedical Manisaspor'da

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Grandmedical Manisaspor, eski futbolcusu Timür Karagülmez ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı

05 Ocak 2018 22:16

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Grandmedical Manisaspor, eski futbolcusu Timür Karagülmez ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
TFF 1\'inci Lig\'de maddi sıkıntılara rağmen ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Grandmedical Manisaspor, takımın eski orta saha oyuncularından Timur Karagülmez ile tekrar anlaşmaya vardı. 19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi\'ne başkan Abdullah Mergen ile gelen futbolcu, takımla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulüp başkanı Mergen, Karagülmez\'in 2015-2016 sezonunda yaşanılan şampiyonlukta önemli katkıları olan bir isim olduğunu belirterek, \"Timur geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Çok karakterli ve özverili bir isim. Kendisinin geçmişte Manisaspor\'a sağladığı katkıyı ligin ikinci yarısında da vereceğine inanıyoruz. Bu birliktelik her iki taraf için de hayırlı olsun\" diye konuştu.
Karagülmez ise siyah-beyazlı formayı tekrar giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, \"Tekrar bu birlikteliğin sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Takımdaki diğer arkadaşlarım gibi ben de ligin ikinci yarısında Manisaspor\'un hak ettiği yerlere gelebilmesi için elimden geleni yapacağım\" dedi.

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