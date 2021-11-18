Timur Soykan: Banu Acun ve Gerçek Gündem'den özür dilerim, bir özel habere zarar verdiğim için çok ama çok üzgünüm

Gazeteci Timur Soykan, Gerçek Gündem'de Banu Acun imzasıyla yayımlanan "Kolombiya yardım talep etti mi? Emniyet'in görmediği paragraf" başlıklı habere ilişkin olarak, "Sedat Peker benim hatam sonucu daha önce konteyner numaralarını yazdığı için bu numaraların yer aldığı paragraf belgeden çıkartılmıştı. Bu paragrafta Kolombiya’nın adli yardımlaşma talebinde bulunduğuna dair ifadeler de vardı. EGM, bu paragrafın olmadığı belgeyi yeminli tercümana çevirtti ve haberi yalandı. Gerçek Gündem bu paragrafın da olduğu belgeyi yayınladı." açıklamasını yaptı.

"Banu Acun’un haberi doğruydu"

Soykan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolombiya’da Türkiye’ye gelmek üzereyken yakalanan 4.9 ton kokain ile ilgili son günlerde önemli gelişmeler oldu. Gerçek Gündem’den meslektaşım Banu Acun, Kolombiya makamlarına yönelttiği sorulara yanıt alabildi. Yanıtta 4.9 kokain hakkında Kolombiya’nın Türkiye’den 22 Eylül 2021 tarihinde adli yardım talebinde bulunduğu anlatıldı. Oysa Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi 10 Ekim 2021’de Twitter paylaşımında Kolombiya’nın adli yardımlaşma taleplerine yanıt vermediği anlatılmıştı. Gerçek Gündem, Kolombiya’dan gelen resmi belgeyi yayınladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) belgelerde Kolombiya’nın 22 Eylül 2021’de adli yardımlaşma talebinde bulunduğu yönünde bir bilgi yer almadığını öne sürdü Ancak EGM’nin çevirisini yaptırdığı belgede bir paragraf eksikti. Gerçek Gündem bu paragrafı tekrar haberleştirdi yani Banu Acun’un haberi doğruydu." ifadesini kullandı.

"Konteyner numaralarını bu olayla ilgili bilgisine başvurduğum haber kaynağıma göndermeye karar verdim"

Soykan şunları kaydetti:

"Size bu eksik paragraftaki sorumluluğumu anlatacağım. özeleştiri yapacağım. Banu Acun’a Kolombiya’dan gelen yanıt haberleştirilmeden önce meslektaşlarımca bilgime danışılmak üzere bana gönderildi. Bu konuda uzun süre çalıştığım için haber konusundaki görüşümü merak etmişlerdi. Ben açıklamada konteyner numaralarını görünce meslektaşlarıma buradan gönderici firma, alıcı firma, geleceği liman gibi bilgilere ulaşılabileceğini söyledim. Ve bu konuda kendilerine yardımcı olabileceğimi ifade ettim. Konteyner numaralarını bu olayla ilgili bilgisine başvurduğum haber kaynağıma göndermeye karar verdim. Bunun özel haber olduğunu kimseyle paylaşmaması gerektiğini özellikle vurguladım. Kimseye göndermeyeceğine dair söz verince konteyner numaralarını gönderdim.

"Benim bu hatam nedeniyle bir olaylar zinciri başladı"

5 gün sonra bu numaraları Sedat Peker, Tweet serisinde paylaştı. Benim gönderdiğim haber kaynağım tarafından Sedat Peker’e bu konteyner numaralarının ulaştırıldığını biliyorum Başta Banu Acun olmak üzere Gerçek Gündem’den özür dilerim. Bir özel habere zarar verdiğim için çok ama çok üzgünüm. Benim bu hatam nedeniyle bir olaylar zinciri başladı.

"Sedat Peker benim hatam sonucu daha önce konteyner numaralarını yazdığı için bu numaraların yer aldığı paragraf belgeden çıkartılmıştı"

Banu Acun, belgeleri yayınladı. Ancak Sedat Peker benim hatam sonucu daha önce konteyner numaralarını yazdığı için bu numaraların yer aldığı paragraf belgeden çıkartılmıştı. Bu paragrafta Kolombiya’nın adli yardımlaşma talebinde bulunduğuna dair ifadeler de vardı. EGM, bu paragrafın olmadığı belgeyi yeminli tercümana çevirtti ve haberi yalandı. Gerçek Gündem bu paragrafın da olduğu belgeyi yayınladı.

"Banu Acun’un belgesi doğru ve çok başarılı bir gazetecilik"

Emniyet Genel Müdürlüğü yalanlama açıklamasında bu konuyla ilgili açıklamalar yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve sorumlular hakkında soruşturma başlatılacağını açıklamıştı. Ortada bir suç yok. Banu Acun’un belgesi doğru ve çok başarılı bir gazetecilik.

"Benim yaptığım bir hata olayı farklı noktalara getirdi"

Ama benim yaptığım bir hata olayı farklı noktalara getirdi. Kamuoyunun ve soruşturmayı yürütecek makamların sorumluluğumu bilmesi beni vicdanen rahatlatacak."