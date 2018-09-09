Timur Selçuk'tan 28 yeni şarkı

Sanat hayatında 50. yıla giren duayen müzisyen Timur Selçuk, yeni şarkılarının yolda olduğunu belirterek, "Orhan Veliler kaydetmemişim, birçok Fransızca ve Türkçe Nazım şarkıları… Toplam 28 tane şarkı. Bir tek piyanoyla… Sadece sesime ve şiire odaklanılsın diye" dedi.

Sözcü'den Sercan Meriç'e konuşan Selçuk'un söyleşisinin ilgili bölümü şöyle:

Bundan sonra yeni üretimler var mı?

Orhan Veliler kaydetmemişim, birçok Fransızca ve Türkçe Nazım şarkıları… Toplam 28 tane şarkı. Bir tek piyanoyla… Sadece sesime ve şiire odaklanılsın diye.

Döviz kurunun artmasıyla akıllara Ekonomi Tıkırında ve Kasa Can Çekişiyor şarkılarınızın gelmesine şaşırdınız mı?

Vallahi şaşırtmadı. Çünkü dürüst insanlara farklı bir ışık yollanıyor yukarıdan. Onlar tiyatro müzikleridir. Dolayısıyla piyano eseri çaldığınız zaman ilk bölümünü çalmaya başladığınızda son bölümünü de düşünerek çalmak mecburiyetindesiniz. Benim hayatım piyano çalışarak geçti maalesef. O yüzden de ülserden iki defa kanama geçirdim ve ameliyat oldum.

Müzik merkeziniz nasıl gidiyor?

Paylaşmak çok önemli. Birçok ismini bildiğiniz sanatçı arkadaşımız var yetişen. Bu bir görev. Çok önemli bir görev. Dolayısıyla ne biliyorsam, onlarla paylaşıyorum. 40 yıl olmuş ya! Bizden sonra da çok yer açıldı. “Hocam sizden aldığımız güçle biz de açtık” diyerek el öpmeye geliyorlar. “Yahu öyle bir görüntüm mü var” diyorum. “Hocam görüntünüzden dolayı değil, sizi tanıdığımız için” diyorlar. O daha da çok hoşuma gidiyor (Gülüyor).

İmajınızı ve üslubunuzu da yıllardır değiştirmiyorsunuz…

Çok şükür. O çok önemli. Yani, eskiden biraz daha çabuk öfkelenirdim, şimdi onu da azalttım. O da matematik öğretmenidir, emekli. Daha bir resmimle, görüntümle, konuşmamla daha bir hatasızlık var.