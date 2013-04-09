Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısının kardeşi yaşamını yitirdi

Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısı Timur Savcı'nın 6 aylık hamile olan kız kardeşi Şule Savcı Damyan hayatını kaybetti.

Ada isminde bir kızı olan ve 6 aylık hamile olan Şule Savcı Damyan, soğuk algınlığı şikayetiyle İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 34 yaşındaki Şule Savcı Damyan, bebeğiyle birlikte dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Genç kadının, akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Damyan, bugün Levent Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos’taki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

