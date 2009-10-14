Timuçin Esen'i kızdıran kimdi?

Timuçin Esen'in magazin muhabirleriyle tartışma yaşayıp karakolluk olmasının yankıları sürerken, yeni bir iddia ortaya atıldı.



Ünlü oyuncu, gittiği mekanda eski sevgilisi Şebnem Ferah ile Tuna Kiremitçi'yi el ele görünce, sinirini mekan çıkışı kendisini görüntüleyen magazincilerden çıkardı. Geçmişte Şebnem Ferah ile gözlerden uzak bir beraberlik yaşayan Timuçin Esen, olay gecesi gittiği barda eski aşkıyla karşılaştı. Mekanda bulunanların anlattıklarına göre Ferah, o akşam Hayal Kahvesi'ne yeni sevgilisi yazar Tuna Kiremitçi ile gelmişti. Onları el ele görmek, Esen'i rahatsız etti ve bu tatsız tesadüfün de etkisiyle alkol sınırını aştı. Çıkışta o kadar agresif davranmasının nedeni de içeride karşılaştığıromantik tabloydu. Hışımla bardan çıkan Esen, karşısında magazincilerigörünce saldırdı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, olay gecesine ait yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Star TV'deki "Süper Star Life" programının ekrana getirdiği kamera kaydı, olaya bambaşka bir boyut kazandırdı. Çünkü bu kayıtta, şimdiye kadar tamamen mağdur durumda görülen Esen kameralara yumruk atarken, yanındaki beyaz gömlekli ve uzun saçlı arkadaşı da muhabirlere küfür ederken görülüyor.



Dikiş nereye atıldı



Taraflar birbirini suçlarken, olaya dair sorular birbirini izliyor. Bunlardan en önemlisi, alkol muayenesi sonrası alınan kamera kayıtlarında Esen'in kafasında veya kaşında herhangi bir yarık ya da dikiş atılmasını gerektirecek bir yaranın görülmemesi...



İşte muhabirin polis ifadesi



Timuçin Esen tarafından saldırıya uğradığını iddia eden Sözcü gazetesi muhabiri Evren Abdullahoğlu, polise verdiği ifadede şunları söyledi: "Bugün yani 08.10.2009 günü saat 04.10 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde bulunan Hayal Kahvesi adlı eğlence mekanının önüne gittim. Buraya gittiğimde Emre Çevik isimli arkadaşımın kamerasının kırılmış ve parçalanmış olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda Mahmut Timuçin Esen isimli şahsın kendisine saldırdığını ve kamerasını parçaladığını söyledi. O esnada Mahmut Timuçin Esen isimli şahıs Jazz Stop adlı mekandan çıktı ve benim üzerime doğru geldi. Ben hiçbir şey söylemeden saldırdı ve boğazımı sıktı. Ben o esnada bu şahsın fotoğrafını çektim. Bu şahsın bana vururken çektiğim görüntülerini tarafınıza vereceğim. Daha sonra Mahmut Timuçin Esen isimli şahsa 'Yapmayın Timuçin Bey, ben size bir şey yapmadım' dedim fakat beni dinlemedi ve saldırmaya devam etti. Gömleğimi parçaladı. Bu şahsın yanında bulunan Osman Bülent Aroymak isimli şahıs da bana saldırarak elimde bulunan fotoğraf makinesine vurdu ve tekme tokat saldırarak beni darp etmeye başladı."



Paparazziyi ezdi, ağladı



Türkiye Timuçin Esen olayını tartışırken, İngiltere'de de bir sanatçı-paparazzi krizi yaşandı. Robbie Williams, önceki gün Londra'da bir televizyon programı çıkışı otomobiliyle evine giderken, kendisini takip eden genç bir paparazziyi ezdi. Kaza sonrası arabadan çıkıp hemen yardıma koşan ünlü şarkıcının olayın şokuyla ağladığı gözlendi. Paparazzinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Ailesi ilan verdi



Timuçin Esen'in ailesi gazetelere yaşanan olayları kınayan bir ilan verdi. İlanda şunlar yazılı: Ailemizin gururu, adam gibi adam, sanatçı Timuçin Esen'in maruz kaldığı çirkin tahrik ve yakışıksız muameleleri şiddetle kınıyoruz.



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