Timothy Ash: Doları enflasyon ve dış ticaretteki bozulma yükseltti; AB'nin yaptırım ihtimali düşük

Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay’in yöneticisi Timothy Ash, dolar/TL’de geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin, enflasyon ve dış ticaret verilerinin hayal kırıklığı yaratmasından kaynaklandığını belirtti. Ash, Merkez Bankası’nın izlediği gevşek para politiasının enflasyonun çift haneye demir atmasına neden olduğunu belirttti.

Yüzde 11.8’lik Ağustos enflasyonunun Merkez Bankası’nın hedefi olan yüzde 5’in iki katından da fazla olduğuna dikkat çeken Ash, buna rağmen banka yönetiminin koyduğu hedefin tutmamasıyla ilgilenmediğini savundu.

Enflasyon bekleyişleri bozulur ve dış ticaret açığı artarken Türkiye’de yerleşik kişiler ve firmaların, TL’de kalmak istemediğini ifade eden Ash, bunun sonucu olarak dolarizasyonun gaz kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Merkez Bankası büyük fırsat kaçırdı

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda politika faizini yükseltmeyerek, piyasalara pozitif mesaj vermek için büyük bir fırsat kaçırdığını savunan Ash, örtülü faiz artırımlarıyla yapılan parasal sıkılaştırmayı ise “isteksiz sıkılaştırma” olarak tanımladı. Merkez Bankası’nın getiri eğrisinin 500 baz puan gerisinde kaldığını kaydeden Ash, “Türkiye’deki durum 2018 yılında yaşananların tekrarlanması korkusu yaratıyor” dedi.

AB’nin yaptırım olasılığı zayıf

Doğu Akdeniz’deki gerginliğin de TL’yi baskıladığını belirten Timoth Ash, bununla birlikte Avrupa Birliği’nin sert yaptırımları uygulamaya koymasını beklemediğini, zira Türkiye’nin AB üzerinde birçok “kaldıracı” bulunduğunu savundu. Ash, Türkiye’nin AB üzerindeki kaldıraçlarını, “Göçmenler, teröre karşı mücadele, Suriye, Libya, Rusya ve diğerleri” olarak sıraladı.

Biden kazanırsa…

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimini Demokratlar’ın adayı Joe Biden’ın kazanmasının piyasalar için kötü haber olacağını da belirten Ash, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin zorluğa girmesinin yatırımcıları rahatsız edeceğini öngördü.

Ekonomi Servisi