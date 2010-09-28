-TİMSAHLAR 3 PUANA UÇTU BURSA (A.A) - 28.09.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın akşam Glasgow Rangers ile karşılaşacak Bursaspor, özel uçakla Glasgow'a hareket etti. Yenişehir Havaalanı'ndan sabah saat 09.00'da Glasgow'a giden yeşil-beyazlı kafilede 20 oyuncunun yanı sıra teknik heyet, yöneticiler, kulüp personeli, basın mensupları, iş adamları ve taraftarlar yer alıyor. Glasgow'a yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan, eski bir şato olan ve sonradan otel yapılan Cameron House'a yerleşecek Bursaspor kafilesi, bu akşam maçın oynanacağı Ibrox Stadı'nda bir antrenman yapacak. Yeşil-beyazlılar, yarın akşam maçın ardından yine özel uçakla Bursa'ya dönecek.