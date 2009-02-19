Timsahın midesinden çocuğun kalıntıları çıktı

Beş yaşındaki çocuk köpeğinin ardından koşarak ırmağa girdi. İki hafta sonra akıbeti belli oldu.





Avustralya'nın kuzeyindeki Queensland'da 5 yaşındaki bir çocuk timsah kurbanı oldu. Jeremy Doble adlı çocuk en son olarak iki hafta önce köpeğinin peşinden koşarak ırmağa girerken görülmüştü. Kaybolan çocuk iki haftadır kurtarma ekipleri tarafından aranıyordu. Ancak çocuğun akibeti yeni belli oldu.



Kurtarma yetkilileri çocuğun timsah tarafından yenildiğinden şüphe edince araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. 4.3 metre uzunluğundaki bir timsahın karnında yapılan incelemede, talihsiz çocuğun vahşi hayvan tarafından yenildiği ortaya çıktı.



Yetkililer çocuğun timsah tarafından yenilip yenilmediğini ortaya koymak için hayvanı öldürmedi. Çocuğun timsah tarafından yenildiği yeni kullanılan bir teknoloji ile ortaya çıktı. Timsah yakalandıktan sonra bir hayvanat bahçesine teslim edildi.