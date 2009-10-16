'Timsahın mı ben mi?'

Avustralya’da yaşayan Vicki Lowing isimli kadın kocasının, “Ya çok sevdiğin timsahın ya ben” diye kendisinden bir tercih yapması isteğine “Timsahım” cevabını verdi.



Melbourne Kenti’nde yaşayan Vicki Lowing (52) ailesiyle birlikte 13 yıldır Johnie ismini verdiği timsahla yaşıyordu. Evde rahatlıkla gezen timsah zamanla Vicki ile kocası Greg’in arasını açtı. Eşinin çok sevdiği timsaha bir süreliğine katlanan koca Greg, daha fazla dayanamadı ve eşine “Timsahından vazgeç” dedi.



Boşandılar



Vicki Lowing, evliliklerini kurtarmak için “Ya timsahın ya ben” diyen eşine “Timsahım” diye cevap verdi. Çift, bunun üzerine boşandı. Oğlu Andrew’ın yatağında timsahına yer açan Vicki, “Kocalar kendilerine bakabilir. Ama benim küçük timsahım yemeğini bile kendi yiyemez. Bana ihtiyacı var” dedi.