Timsahın ağzında hayat mücadelesi verdi; tutunduğu dal işe yaramayınca cebindeki bıçağa sarıldı

T24 Dış Haberler

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir adam, kendisini nehre sürükleyen timsahın çenesinden cebindeki bıçağı kullanarak kurtuldu.

Parklar ve Vahşi Yaşamı Koruma Departmanı, 60 yaşındaki adamın McIvoy nehri üzerindeki kendi mülkünde balık tutarken saldırıya uğradığını ifade etti.

Balık tutmak istediği yerde gördüğü boğayı kovalayan adam, tam oltasını atmak üzereyken bir timsah kendisine doğru hamle yaptı.

60 yaşındaki adamın kendisini ayağından yakalayan timsah tarafından nehre doğru sürüklenirken bir ağaç dalına tutunduğu ifade edildi. Gücü yetmeyince timsah kendisini nehre doğru çekmeye devam etti.

Bahsi geçen adamın daha sonra cebinden bir bıçak çıkarıp timsahı kafasından defalarca bıçakladığı ifade edildi. Timsahın bundan sonra kendisini bıraktığı bildirildi.

İsmi paylaşılmayan kişi, daha sonra arabasıyla hastaneye gitti.

Çevre ve Bilim Bakanlığı, yaraların bir timsah saldırısını doğrular nitelikte olduğunu açıkladı.