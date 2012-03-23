Timsah ve yılan derisinden yapılan çantalar gümrükte yakalandı

T24 - Yurda kaçak yolla sokulmak istenilen yaklaşık 200 bin dolar değerindeki timsah ve yılan derisinden yapılmış kol çantalarına gümrük ekipleri tarafından el konuldu.

Mısır Hava Yolları’na ait bir uçakla, Kahire’den İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Türk vatandaşı M.U.’nun valizleri Atatürk Havalimanı gümrük ekipleri tarafından X-Ray cihazında arandı.

Yapılan aramalar sonucunda çok sayıda timsah ve yılan derisinden yapılmış kol çantaları tespit edildi.

Piyasa değeri yaklaşık 200 bin dolar olan çantalara gümrük ekipleri tarafından el konuldu. El konulan çantaların bazılarının üzerinde bulunan timsah kafası dikkat çekti.