Timsah, kobra, piton, tarantula; evinde 400 sürüngenle birlikte yaşıyor

Fransa’nın Nantes şehrinde yaşayan 67 yaşındaki Philippe Gillet isimli adamın evinde birçoğu vahşi ve tehlikeli olarak kabul edilen timsah, tarantula, kobra, piton ve kerteleden oluşan 400 tane hayvanla birlikte yaşadığı belirtildi.

Sahip olduğu her biri iki metre uzunluğunda olan iki timsaha Ali ve Gator ismini veren 67 yaşındaki Gillet, onları yakınlarda bulanan bir deri atölyesinden kurtardığı aktararak, evinde bulunan pek çok hayvanın terk edilmiş, sahipsiz ya doğada kalamayacak halde olduğunu söyledi.

Gillet, salondaki sehpasının altında, tarantulalar, kertenkeleler, kobralar ve çıngıraklı yılanların yanı sıra bir de yavru kaymanın yer aldığını açıkladı.

Gillet, bu hayvanları evinde toplamasının 20 yılını aldığını ve terk edilmiş hayvanlara sahip çıktığı için evinin nüfusunun giderek kalabalıklaştığını ifade etti.

“Onları anlamadığımız için, bu hayvanlara kötü bir şekilde davranmamız adil değil” diyen Gillet, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onları (sürüngenleri) tanımıyoruz, onlardan nefret ediyoruz, onların korkunç olduğunu düşünüyoruz. Ancak onları anlamaya çalıştığımızda sevgimize karşılık verdiklerini görebiliriz."

Gillet, ayrıca evindeki hayvanları bulundurmak ve onları sürüngen canlılar için farkındalık oluşturmak için götürdüğü fuarlara taşımak için gerekli tüm evraklara sahip olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan Gillet, komşularının beslediği hayvanlardan korkmadığını ve sık sık kendisine kahve içmeye geldiklerini sözlerine ekledi.

Buna karşın, Gillet bölgesindeki itfaiye depatmanının acil bir durum olduğunda evine girilmemesi için talimat aldığını açıkladı.

Ölümcül zehirlere sahip hayvanlari evinde besleyen Gillet'in bu merakında çocukluğunun Orta Afrika Cumhuriyeti’nde geçmesi etkili oldu.

Gillet, hayvanların insanlara zarar vermediğini göstermek için çocuklara alışveriş merkezlerinde gösteriler de sunuyor.