Timsah katliamını öğrenen Birkin, Hermes çantalarınından isim hakkını çekiyor

Dünyanın en köklü lüks giyim markalarından birisi olan Hermes’in değeri 400 bin dolara kadar ulaşan Birkin çantaları isimsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu çantaya adını veren dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Jane Birkin, çantaların yapımında timsahların öldürüldüğünü öğrenince isminin bu üründen kaldırılmasını istedi.



Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Birkin, ‘Hermes’in benim adımı taşıyan çanta modellerinin yapımında timsahları katlettiğini öğrendim. Hermes’e ulaşarak kendi adımı taşıyan çantanın isminin değiştirilmesini talep ettim” dedi. Hayvan hakları örgütü PETA geçen ay timsahların katledildiği video ve fotoğraflar paylaşmış, bunun üzerine Hermes’e tedarik sağlayan firma hakkında soruşturma başlatılmıştı. Açıklama yapan PETA, “Birkin timsahların kesimi için kullanılan teknik ile ilgili endişelerini dile getirdi ve isminin kullanılmamasını talep etti” dedi.



Hermes yetkilileri, ‘Birkin’in düşüncelerine saygı duyduklarını ancak karşılaştıkları fotoğraflar karşısında şoke olduklarını’ dile getirdi. Milliyet'in haberine göre, ‘Tedarikçilerinin Teksas’taki tesisleri hakkında soruşturma açıldığını vurgulayan Moda devi, ‘firma olarak her zaman üretim tesislerini kontrol ettiklerini ve yasal olmayan yöntemlere hiçbir zaman izin vermeyeceklerini’ belirtti.