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Dünya

Timsah kafasını ısırdı; hayatta kaldı

26 Eylül 2020 15:27

T24 Dış Haberler

Queensland'da bulunan bir adanın kıyılarındaki suları keşfeden Avusturalyalı dalgıç, bir tuzlu su timsahı tarafından saldırıya uğradı.

Timsah, Lizard adasının 50 metre açığındaki dalgıcı kafasından ve boynundan ısırdı. 

Adada müdahale yapıldıktan sonra bir helikopterle Cairns Hastanesi'ne taşınan dalgıcın durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Avustralya Kraliyet Uçan Doktor Servisi sözcüsü yaptığı açıklamada dalgıcın durumunun stabil olduğunu ancak saldırıda ölmediği için şanslı olduğunu belirtti.

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