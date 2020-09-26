Timsah kafasını ısırdı; hayatta kaldı

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Queensland'da bulunan bir adanın kıyılarındaki suları keşfeden Avusturalyalı dalgıç, bir tuzlu su timsahı tarafından saldırıya uğradı.

Timsah, Lizard adasının 50 metre açığındaki dalgıcı kafasından ve boynundan ısırdı.

Adada müdahale yapıldıktan sonra bir helikopterle Cairns Hastanesi'ne taşınan dalgıcın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Avustralya Kraliyet Uçan Doktor Servisi sözcüsü yaptığı açıklamada dalgıcın durumunun stabil olduğunu ancak saldırıda ölmediği için şanslı olduğunu belirtti.