-TİMSAH İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI İZMİR (A.A) - 21.12.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (D) Grubu'ndaki Karşıyaka-Bursaspor maçının ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 9. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Sercan'ın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Turgay'a yerinde bir müdahale yapan Gurur, pozisyonu uzaklaştırdı. 12. dakikada Kıvanç'ın pasıyla topla buluşan ve hızla kaleye yönelen Bilal, topu ayağından biraz açınca kaleci Yavuz, topun sahibi oldu. 14. dakikada Karşıyaka, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bilal'in pasında ceza alanına topla buluşan Osman'ın aşırtma vuruşunda Stepanov, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı. 21. dakikada Bekir Ozan Has'ın ceza alanına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Turgay'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 26. dakikada sol kanattan Taha'nın ortasında ceza alanı içinde Kıvanç'ın gelişine sert şutunda top yandan auta gitti. 39. dakikada aldığı pasla ceza sahasına giren Aykut'un sert vuruşunda top kaleci Yavuz'dan döndü. Dönen topla buluşan Kıvanç'ın sert şutunda kaleci Yavuz'u da geçen meşin yuvarlağı Stepanov uzaklaştırmayı başardı. 45+1. dakikada Bursaspor'un golü geldi. Sağ kanattan Batalla'nın ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda, Serdar topu kale önüne doğru yüksetti. Stepanov'un kafasından seken topu iyi takip eden Ergic, güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. -NOTLAR- Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı müsabakaya, Karşıyakalı taraftarlar ilgi gösterirken, Bursasporlu seyirciler de kendilerine ayrılan bölümde karşılaşmayı takip etti. Yeşil kırmızılı taraftarlar, açık tribünde ''Ertuğrul Sağlam'a Milli Takım yaraşır'' yazılı pankart astı. Stat: Atatürk Hakemler: Barış Şimşek, Serkan Malkoç, Serkan Çimen Karşıyaka: Necati, Ayhan, Gurur, Baki, Fırat, Erdi, Aykut, Kıvanç, Taha, Bilal, Osman Bursaspor: Yavuz, Bekir Ozan Has, Stepanov, Serdar, Vederson, Sercan, Hüseyin, Ergic, Ozan İpek, Turgay, Batalla Sarı Kart: Dk. 18 Bekir Ozan Has (Bursaspor) Gol: Dk. 45+1 Ergic (Bursaspor)