Timsah cep telefonu yuttu, yemek yiyemiyor

T24 - Rimma Golovko isimli ziyaretçi, "Gena" isimli timsahın ağzını açtığı sırada fotoğrafını çekmek istedi ve elini kafesin içine uzattı. İşte bu sırada elinde bulunan cep telefonu da hayvanın ağzına düştü.



Kadın, hayvanat bahçesi yetkililerini uyarsa da kimse dikkate almadı. Ancak, kendi numarasını arayan kadının telefonu timsahın karnında çalınca olay ortaya çıktı.



"Çok güzel bir fotoğraf olacaktı, ama şanssızlık yaşadım" diyen Golovko, telefonun içinde fotoğraflar ve numaralar bulunduğunu, bu nedenle sim kartını istediğini söyledi.



Baş veteriner ise telefonun çıkarılması için ameliyatın son seçenek olduğunu söyleyen veteriner, timsah gibi büyük hayvanlarda operasyon yapma tecrübesine sahip olmadıklarını belirtti.



Gena, yaşanan bu talihsiz olaydan beri daha az hareket ediyor ve yemek yemek istemiyor.





