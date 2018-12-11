Timothy Ash'ten ‘cari fazla' yorumu: Havası boşaltılmış iç talep, yeniden dengelenme ve resesyon...

T24

Londra merkezli Bluebay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash, Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’nin ağustos ve eylülün ardından 3. ayda da cari fazla vermesini değerlendirdi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ash, “Bütün bunlar havası boşaltılmış iç talep, yeniden dengelenme ve resesyonla ilgili” yorumunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı revize edilmiş verilere göre Türkiye, ağustosta 1,88 ve eylülde 1,81 milyar dolarlık cari işlemler fazlası vermesinin ardından ekimi de pozitifte tamamladı. Ekimde aylık 2,77 milyar dolar fazla veren cari işlemler hesabının yıllıklandırılmış açığı 51,13 milyar dolardan 46,06 milyar dolara geriledi.