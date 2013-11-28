Cezaevindeki Timoşenko halkı için özgürlüğünden vazgeçti

Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko, AB'ye; Ukrayna ile imzalayacağı Ortaklık Anlaşması için kendisinin serbest bırakılması dahil tüm şartları kaldırılması çağrısında bulundu. Timoşenko, "Hepinizi, hiçbir çekince olmadan, benim de serbest bırakılmam dahil tüm ön şartları kaldırarak, cuma gününe kadar anlaşmayı imzalamanız çağrısını yapıyorum" dedi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında Doğu Avrupa ülkeleri işbirliği kapsamında planlanan Ortaklık Anlaşması'nın bugün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta imzalanması planlanıyordu. Ancak eski Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko'nun yurt dışında tedavi görmesine olanak sağlayan yasanın, Kiev parlamentosundan geçmemesi ve bir dizi reform kararının alınmaması nedeniyle anlaşma taraflarca imzalanamıyor.

Ülkede, Timoşenko'nun serbest bırakılmasına yönelik protestolar sürerken, Timoşenko'nun kızı Yevgenia Timoşenko, annesinin AB'ye, anlaşma için şart koşulan tüm şartları kaldırma çağrısında bulunduğunu açıkladı. Timoşenko, Vilnius'ta bir araya gelen tüm Avrupalı liderlere, "Hepinizi, hiç bir çekince olmadan, benim de serbest bırakılmam dahil tüm ön şartları kaldırarak, cuma gününe kadar anlaşmayı imzalamanız çağrısını yapıyorum" mesajını gönderdi.

Timoşenko ayrıca ülkesinde tek tek siyasi mahkûmların serbest bırakılmasından ziyade Ukrayna'yı özgürleştirecek adımların atılması gerektiğini belirtti.

Kiev parlamentosu geçen hafta, Timoşenko'nun yurt dışında tedavi görmesine olanak sağlayan yasayı geçirmemiş ve Ukrayna'nın Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayacağı açıklanmıştı. Bu kararın gerekçesinin, Ukrayna-Rusya ilişkilerinin belirleyici olduğu tahmin ediliyor. Rusya, anlaşmayı imzalaması durumunda, Ukrayna'yı tüm ticari önceliklerden muaf tutacağı uyarısında bulunmuştu.

AB, Ukrayna ile anlaşmanın imzalanması için kapılarını kapatmış değil. Ancak tüm ülkeler hâlihazırda, Timoşenko'nun tedavi amacıyla serbest bırakılması şartı üzerinde fikir birliği içinde. Berlin, şartın kaldırılmasına yönelik AB üyeleri arasında henüz ortak bir karar alınmadığını açıkladı.