T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cezaevindeki Timoşenko halkı için özgürlüğünden vazgeçti

AB ile Ukrayna arasında imzalanması planlanan Ortaklık Anlaşması'nın, parlamento'nun reformları yerine getirmediği gerekçesiyle gerçekleştirilemiyor

28 Kasım 2013 12:33

Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko, AB'ye; Ukrayna ile imzalayacağı Ortaklık Anlaşması için kendisinin serbest bırakılması dahil tüm şartları kaldırılması çağrısında bulundu. Timoşenko, "Hepinizi, hiçbir çekince olmadan, benim de serbest bırakılmam dahil tüm ön şartları kaldırarak, cuma gününe kadar anlaşmayı imzalamanız çağrısını yapıyorum" dedi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında Doğu Avrupa ülkeleri işbirliği kapsamında planlanan Ortaklık Anlaşması'nın bugün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta imzalanması planlanıyordu. Ancak eski Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko'nun yurt dışında tedavi görmesine olanak sağlayan yasanın, Kiev parlamentosundan geçmemesi ve bir dizi reform kararının alınmaması nedeniyle anlaşma taraflarca imzalanamıyor.

Ülkede, Timoşenko'nun serbest bırakılmasına yönelik protestolar sürerken, Timoşenko'nun kızı Yevgenia Timoşenko, annesinin AB'ye, anlaşma için şart koşulan tüm şartları kaldırma çağrısında bulunduğunu açıkladı. Timoşenko, Vilnius'ta bir araya gelen tüm Avrupalı liderlere, "Hepinizi, hiç bir çekince olmadan, benim de serbest bırakılmam dahil tüm ön şartları kaldırarak, cuma gününe kadar anlaşmayı imzalamanız çağrısını yapıyorum" mesajını gönderdi.

Timoşenko ayrıca ülkesinde tek tek siyasi mahkûmların serbest bırakılmasından ziyade Ukrayna'yı özgürleştirecek adımların atılması gerektiğini belirtti.

Kiev parlamentosu geçen hafta, Timoşenko'nun yurt dışında tedavi görmesine olanak sağlayan yasayı geçirmemiş ve Ukrayna'nın Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayacağı açıklanmıştı. Bu kararın gerekçesinin, Ukrayna-Rusya ilişkilerinin belirleyici olduğu tahmin ediliyor. Rusya, anlaşmayı imzalaması durumunda, Ukrayna'yı tüm ticari önceliklerden muaf tutacağı uyarısında bulunmuştu.

AB, Ukrayna ile anlaşmanın imzalanması için kapılarını kapatmış değil. Ancak tüm ülkeler hâlihazırda, Timoşenko'nun tedavi amacıyla serbest bırakılması şartı üzerinde fikir birliği içinde. Berlin, şartın kaldırılmasına yönelik AB üyeleri arasında henüz ortak bir karar alınmadığını açıkladı.


ETİKETLER

yulya timoşenkoevgenia timoşenkoabavrupa birliğişartortaklık anlaşmasıukraynabaşbakanhapisserbesttedavireform

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24