Timo Werner'in oyundan çıkma sebebi; Vodafone Park'ın uğultusu!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftasında RB Leipzig'i evinde 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 32. dakikasında Alman ekibin golcüsü Timo Werner, kendi isteği üzerine oyundan alındı.
Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlanmadan yerini Klostermann'a bırakan Werner'in çıkma sebebinin, Vodafone Park stadındaki uğultu olduğu anlaşıldı.
TRT Spor'un haberine göre karşılaşmanın erken dakikalarında oyundan çıkan Alman golcünün, çıkma sebebinin 'stat uğultusundan rahatsız olması' olduğu anlaşıldı.
Genç golcü maçtan önce kulak tıkacı kullansa da, uğultudan dolayı yaşadığı rahatsızlığı engelleyemedi.