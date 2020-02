TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Yeni Ekonomi Programı\'nda (YEP) gerçekleştirilecek yatırımların sonucu olarak, \"en büyük sorumluluğun ihracatçılara düştüğünü\" söyledi.

Yeni Ekonomi Programı\'nı değerlendiren Gülle, \"İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günleri, hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla ihracat yaparak aşacağız. TİM olarak ihracat hedeflerimiz ve ihracat pazarlarında gelişmeler konularında teknik çalışmalarına dahil olduğumuz Yeni Ekonomi Programı metninde sıklıkla ihracata vurgu yapılmasından son derece büyük mutluluk duyduk\" dedi ve ekledi:

\"Bu yıl hedefimiz 170 milyar doları aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz.

\"İç talebimizde bir yavaşlama var. Bunu ikinci çeyrek büyüme rakamlarımızda görmeye başladık. Önümüzdeki aylarda da bu süreç devam edecek.

\"Ancak, bu dönemden çıkışımızın kilidi daha çok ihracat yapmaktır. 2018 yılında net ihracat, büyümeye ciddi bir pozitif katkı verecek.

Gelecek yıl da bu devam edecek. 2019 yılında ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 2.3’e gerilemesi her ne kadar alıştığımız bir durum olmasa da; bu büyümenin net ihracatın pozitif katkısı ile gerçekleşecek olmasından memnunuz.\"

Yeni Ekonomi Programında gerçekleştirilecek yatırımların sonucu olarak en büyük sorumluluğun ihracatçılara düştüğünü belirten Gülle, şöyle konuştu:

“TİM olarak nitelikli büyümenin ve cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolunun katma değerli ihracat olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu anlamda, özellikle ihracata için desteklerin yeniden yapılandırılması, yeni Pazar, yeni ürün ve yeni ihracatçı hedefleri konulması, cari açığımızda büyük pay sahibi olan ileri teknoloji, enerji, petro-kimya, ilaç sanayii gibi sektörlerde önceliklendirilecek yatırımlar; ihracatımızın 2019 ve 2020 yıllarında da artışını sürdüreceği konusunda bizlere güven verdi.”

“Yeni Ekonomi Planı ile ihracat artışımız devam edecek”

“Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi büyüme, cari açığın azaltılması, işsizliğin düşürülmesi gibi makroekonomik koşullarımızı iyileştirecek her adım ihracat üzerine kurulacak” diyen Gülle, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Türkiye’de ihracatçı sayımız da, ihracatımızın niteliği de artmaya devam edecek. Öngörülerimiz 2018 yılında 170 milyar dolar üzerinde bir ihracat rakamı yakalayacağımız yönünde. 2019 yılında da YEP kapsamında yapılacak düzenlemelerin, bize ihracat artışımızı devam ettirme konusunda yeni imkanlar sunacağını düşünüyorum.” (Fotoğraflı)