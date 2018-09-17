TİM/Gülle: İhracatın katma değerini tasarımla artıracağız

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın katma değerini tasarımla arttırmayı planladıklarını söyledi. Tasarım ve Ar-Ge alanlarında atılan adımlar ile sektörlerin geleceğinin şekillendirileceğini vurgulayan Gülle şöyle devam etti:

“Türkiye’de tasarımın genele yayılması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olanın çok üretmek değil, doğru tasarım olduğuna inanıyoruz.

\"Ar-Ge ve reklam ile destekleyerek tasarımı tabana yayacağız.

“Design Week Turkey ve sektörel tasarım yarışmalarımız sayesinde de tasarımcılarımıza ve endüstriye verdiğimiz desteği durmaksızın sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, ihracat ailesi olarak, Türkiye ihracatının büyümesinde; tasarımla zenginleştirilmiş ürünlerin eşsiz bir yere sahip olduğunun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.”

Türkiye\'de tasarımın lüks bir kavram olarak görüldüğüne vurgu yapan Design Week Turkey 2018 Danışma Kurulu Başkanı Gökhan Karakuş da, “Design Week Turkey ile bu yıl tasarımın genç nesle ilham vermesi ve rehberlik etmesi hedefiyle, disiplinler arası ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı yatırımların önemli örnek çalışmalarını sergileyeceğiz” dedi.

Design Week Turkey’in en önemli alanlarından birinin endüstriyel tasarım olduğunu belirten Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Sertaç Ersayın, “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde, bu yıl 13 ayrı sektörden, son 3 yıl içerisinde üretilmiş tasarımlar, 30 uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirilecek. Aynı zamanda gençlerin ve yeni tasarımcıların katılacağı henüz ürün haline gelmemiş, taze fikirlerin değerlendirileceği Kavramsal Tasarım Ödülleri kategorisi de yer alacak” dedi.

