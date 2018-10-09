TİM/Gülle: Enflasyonla mücadele programı ekonomide güçlü etkiyi yaratacaktır

Elif Varan / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla mücadele programıyla ilgili, enflasyonla mücadelenin sürdürülebilir ekonomik büyüme bakımından büyük önem taşıdığını belirtti.

Fiyat istikrarının sağlanması üretimin sağlıklı ve öngörülebilir bir şekilde sürmesi için vazgeçilmez bir durum olduğunu söyleyen Gülle şöyle konuştu:

\"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan önlemlerin enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda ekonominin beklediği güçlü etkiyi yaratacağına inanıyorum.

\"Bu durum, Türk Lirası’nda da istikrarın oluşmasını ve biz ihracatçılar açısından rekabet gücü sağlayan en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek.

\"Açıklanan programın ihracat odaklı olmasını da bizleri ziyadesiyle mutlu etti.

\"Programın başarıya ulaşması için tüm sektörlere ve hatta toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşüyor.

\"Bunun bilincinde olan ihracatçılar olarak, biz de bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir azimle yerine getirmeye devam edeceğiz.\"