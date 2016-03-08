Times, mülteci krizinde Erdoğan ve Merkel'i böyle çizdi

Times gazetesi, Türkiye-AB görüşmelerini "göçmen şantajı" iddiasıyla değerlendirdi ve Morten Morland imzalı karikatürde Cumhurnaşkanı Tayyip Erdoğan, AB'den gelen para karşılığında mültecileri ülkesinde tutan bir lider olarak tasvir edildi.

Dün yapılan AB-Türkiye Zirvesi'nde taraflar mülteci krizinin çözüm planının ana hatlarında anlaşmaya varmış, ancak detaylar için 18 Mart'ta tekrar görüşme yapılması kararlaştırılmıştı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu "Türk vatandaşları en geç haziran sonunda vizesiz seyahat edebilecek" demişti. Davutoğlu, AB'den ödenmesi planlanan 3 milyar Euro'nun başlangıç olarak ortaya konduğunu, Türkiye'nin ek fona ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. AB Komisyonu Başkanı Junker da "Türkiye yasa dışı yollardan Yunanistan'a varmış bütün göçmenleri geri alacak" demişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Times gazetesi, Türkiye'nin AB'yi, göçmen krizi zirvesinde kendisine ayrılan desteğin iki kat artırılması için ikna ettiğini, İngiltere'nin de bu kapsamda payına fazladan 250 milyon Sterlin düşeceğini yazdı.

Times, bu durumu şu başlıkla verdi:

"İngiltere, göçmen 'şantajı' için Türkiye'ye ekstra 250 milyon Sterlin ödeyecek."

Times'ın bir başka sayfasında ise Türkiye'yle ilgili başka bir haber var.

Haberde Erdoğan'ın Türkiye'deki terörle mücadele yasalarını, kendisini eleştirenleri susturmak için kullandığı öne sürüldü. Hannah Lucinda Smith imzasıyla yayımlanan haberde, Zaman gazetesine kayyum atanması ve terörle mücadele mevzuatı üzerinden açılan davalar aktarıldı.

Gazeteye konuşan, Zaman'ın eski editoryal ekibinden Bülent Keneş, önümüzdeki günlerde tutuklanmayı beklediğini söyledi.