Times yazarı: Erdoğan Avrupa'nın büyük kısmında Osmanlı Devleti'ni yeniden kurmayı amaçlıyor

İngiltere birkaç hafta içinde Avrupa Birliği üyeliğine devam etme ya da çıkma konusunda oy kullanmaya hazırlanırken, Times gazetesi bu tartışmayı Türkiye ile bağlantılandıran bir köşe yazısına yer verdi. "Türkiye Avrupa Birliği'ni tehlikeye sokan bir Truva atı" başlıklı yazıda Melanie Phillips, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması durumunda milyonlarca Türk göçmenin İngiltere'ye akın edeceği konusunda kaygılara sahip İngiltere vatandaşlarını sakinleştirmek için Başbakan David Cameron ve eski muhafazakar başbakanlardan John Major'un ifadelerine yer veriyor. David Cameron, "Türkiye 3000 yılına kadar Avrupa Birliği'ne üye olamayacak" demiş, John Major ise Türkiye'nin üyeliğinin yakın bile olmadığını ifade etmişti. Philips, Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un fethi kutlamalarındaki sözlerine dikkat çekerek Avrupa'nın büyük kısmında Osmanlı Devleti'ni yeniden kurmayı amaçladığını da öne sürdü.

Bu argümanların yanlış olduğunu savunan Phillips, Türkiye'den kitlesel göçün, ülke Avrupa Birliği'ne girmese de gerçekleşeceğini, bunun nedeninin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya kurduğu tuzak olduğunu iddia ediyor.

Phillips'e göre, bu tuzak Türkiye'nin Avrupa'ya giden göçmenleri geri kabulü karşılığında Türk vatandaşlarına vize serbestisi şartını koyması.

''Erdoğan şantaj yaptı''

Times yazarı, "Erdoğan böylece Avrupa'ya, ya 80 milyon Türk vatandaşına potansiyel olarak AB'ye seyahat şansı ya da açacağı kapılardan geçerek Avrupa'ya gidecek milyonlarca Arap göçmen arasında seçim yapma şantajı yapmış oldu" diyor.

Avrupa Birliği'nin "İslamcı Erdoğan'ın insan hakları ihlalleri" karşısında 72 şartı beşe indirerek Türkiye'ye vize serbestisi getirmeyi kabul ettiğini savunan Phillips, Türkiye'de baskıcı terörle mücadele yasalarının akademisyen ve gazetecilere karşı kullanıldığını belirtiyor.

Times yazarına göre, İngiltere'nin Schengen bölgesi dışında olmasının da Türklerin gelişini engellemeyeceğini savunuyor ve bu krizin, Erdoğan'ın Avrupa'yı İslamileştirme stratejisine de destek sunduğunu iddia ediyor.

Phillips, Erdoğan'ın İstanbul'un 562. fetih yıldönümü konuşmasında "Fetih nedir? Fetih Hicrettir. Fetih Mekke'dir. Fetih Kudüs'tür. Fetih Endülüs'tür. Fetih Anadolu’nun kapılarının Viyana önlerine kadar bu kutlu millete açmaktır." dediğini de aktarıyor ve Erdoğan'ın bu ifadelerle Avrupa'nın büyük bir kısmında Osmanlı Devleti'ni yeniden kurmayı amaçladığının ortaya çıktığını belirtiyor.

Times yazarı, bunun ardından, Cameron ve Major'ın Türkiye'nin üyeliğini destekleyerek kendi ülkelerine ihanet ettiklerini de iddia ediyor.