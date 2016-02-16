Times: Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir

Times gazetesinde yer alan bir analizde, Suriye'nin küresel güçlerin savaş alanı olabileceği belirtilerek "Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir ültimatom ritüeli olmadan gelebileceği" belirtildi.

Roger Boyes imzalı analizde özetle şöyle denildi

"Bunun yerine savaş yavaş yavaş, farklı güçlerin müttefiklerini korumak için krize dahil olmalarıyla başlayabilir. Suriye'nin kuzeyinde bu ana yaklaşılıyor. Halep savaşı Esad'ın geleceğini belirleyecek. Bu yüzden Azez koridoruna bu kadar önem atfediliyor. Dört potansiyel parlama noktası var:

"1- Her fırsatta silah çeken Türkiye: Ankara Orta Doğu politikasının çöktüğünü görebiliyor. Türkiye, Azez'in Doğu Halep'i, Batı'nın bombardımanıyla zayıflayan IŞİD'den geri alacak grupların üssü olmasını umuyor. Ama Azez Kürtlerin eline geçerse, Türkiye'ye hasım bir devlet kurmak için güçlü bir konumda olacaklar. Bunun olmasını engellemek Türkler için o kadar önemli ki kara birliklerini gönderebilir ve NATO'yla Rus güçleri arasında bir savaş riski yaratabilirler. Peki, NATO, Türkiye'nin izinden gider mi? Hayır. Ama bir Rus savaş uçağı Türk hava sahasına girer ve bir hava savaşı başlarsa Ankara NATO'yu kolektif savunmaya çağırabilir. Ve büyük savaş daha yakınlaşır."

"2- Putin Erdoğan'a karşı: Rusya, Türkiye'yi engellemeye odaklanmış durumda. 5000 Kürt savaşçısını silahlandırdı ve uçakları Türkiye'den Suriye'ye isyancılara malzeme götüren konvoyu vurdu. Eğer Azez koridoru kapanırsa Rusya Türkiye'den diğer geçişleri kapatması için Esad güçlerine yardım edecek. Bunu Rusya ve Suriye'nin Türkmenlere karşı etnik temizliğe girişmesi izlerse Türk kamuoyu, Ruslarla çatışma riskine rağmen harekete geçilmesini isteyecek."

"3- Putin'in kumarı: Türkiye'yi Kürtlere karşı askeri eyleme kışkırtmak Putin'in bir oyunu olabilir. Bu Kürtleri, Esad, İran ve Hizbullah'la birlikte Rusya ittifakına yönlendirecek. Bu durumda Batı, IŞİD'e karşı cephedeki tek etkili gücünden mahrum kalacak, denge Esad'ın lehine değişecek. Bu durum Batı'nın görüşünü değiştirmesine ve ABD'nin kara birlikleri göndermeye zorlanmasına neden olabilir. Bu durumda Türk-Kürt savaşı ABD-Rusya savaşına döner."

"4- Suudi Arabistan, İran'a karşı: Sürpriz unsur, İncirlik'teki Suudi savaş uçağı gücü. Bu gücün, yaklaşmakta olan Halep savaşından ziyade Rakka için hazırlandığı anlaşılıyor. Kara birlikleri göndermekten söz eden Riyad'ın savaşa girişi bir dönüm noktası olabilir. Bu durumda - Ruslar bir Suudi savaş uçağını düşürür, İranlılar da pilotu ele geçirir- iki cephenin birleşmesi zor olmaz. Şiiler Sünnilere, Rusya NATO'ya karşı. Sonrasını kestirmek imkansız."