Times: Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci askıya alınabilir

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle müzakereleri askıya alabileceğini öne sürdü. Gazete, buna gerekçe olarak "Erdoğan'ın otokratik yönetime kaymaya başladığına dair kaygıları" gösterdi.

Uzun bir süredir Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen Avrupa Parlamentosu'nun İngiliz üyelerinden Andrew Duff gazeteye demecinde, "Şu anda gerçek bir katılım süreci varmış gibi yapmak maskaralıktan başka bir şey değil. (Süreç) Sonbaharda askıya alınmazsa sürpriz olur" dedi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, MİT'in yetkilerini artıran yasa tasarısı ve Meclis'ten geçen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasasına gönderme yapan gazetenin haberinde, şöyle dendi:

"Müzakereleri sonlandırma baskısı Ankara'nın Batılı müttefiklerinin, özgürlükleri kısıtlayan ve Erdoğan'a yeni yetkiler veren yasal düzenlemelere karşı kaygılarını ifade etmeye başladığı bir döneme rastlıyor."

5 Mart'ta oylama

Gazeteye göre 5 Mart'ta AB Dışişleri Bakanları Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'nu Türkiye İlerleme Raporu'nda Ankara'nın birliğe katılımının yerinde olup olmadığını gözden geçirmeye çağıran bir değişiklik önergesini oylayacak.

Önergede, Parlamento ve Komisyon'un "Türkiye için tam üyelik dışında bir alternatifin en azından orta vadede daha uygun olup olmadığını" değerlendirmesi isteniyor. Times haberinde katılım sürecinin demokratik ilkelerin ihlali durumda askıya alınabileceğini belirtiyor.

'Kopenhag kriterleri çiğnendi'

Avrupa Parlamentosu milletvekili Andrew Duff da "Bence Türkiye Kopenhag kriterlerini bizim bir sonuca varmamızı sağlayacak kadar bir süre ve derecede ihlal etti" dedi ve AB Komisyonu üyelerinin atanacağı Ekim'de katılım sürecinin askıya alınabileceğini söyledi.

Gazeteye göre Duff, Avrupa Parlamentosu'nda "Türkiye fobisi" olan milletvekillerine şimdi Ankara'nın eski destekçilerinin de katılarak "Erdoğan ortadan kayboluncaya ya da AKP içindeki ılımlılar tarafından sınırlandırılıncaya kadar müzakerelerin durdurulması çağrısında bulunduğunu belirtti.