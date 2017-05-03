Times: Türkiye yardım kuruluşlarını ülkeden uzaklaştırıyor

İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin artan tasfiyeler kapsamında mültecilere yardım eden bazı uluslararası kuruluşları ülkeden uzaklaştırdığını yazdı.

Times'ın Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in Alanya'dan gönderdiği haber, kısmen İngiliz hükümeti tarafından finanse edilen bir yardım kuruluşunun Türkiye'deki faaliyetlerine son vermeye zorlandığı bilgisi ile başlıyor.

Söz konusu yardım kuruluşu, ABD merkezli International Medical Corps (IMC).

Times'taki haberden bazı satırlar şöyle

"IMC'nin Gaziantep'teki büroları 20 Nisan'da basıldı. Yardım kuruluşunun aralarında bir İngiltere bir de İrlanda vatandaşının bulunduğu dört personeli sınır dışı edildi. Suriyeli 11 çalışan ise bir gözetim merkezine kondu, kendilerine ülkelerine geri gönderilebilecekleri söylendi.

Haberde yetkililerin tüm IMC personelinin Türkiye'de izinsiz çalıştıklarını söyledikleri belirtiliyor.

Times'a konuşan eski bir personel ise durumun bu olmadığında ısrarlı:

"Hepsinin gerekli izinleri vardı ama karakola götürüldüler. Gaziantep'te yabancıların çalışma izni almaları mümkün değil. Zira bu izinler Antakya'da veriliyor. Yetkililer ise çalışma izinleri başka bir kentte verildiği için, yardım kuruluşu çalışanlarının kurallara uymadıklarını söylediler."

Haberde Gaziantep'in 6 yıldan uzun süredir Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren yardım kuruluşları için önemli bir merkeze dönüştüğü, hükümetin başta sınır bölgesinde bu kuruluşları dikkate almadığı son dönemde ise onlara kayıt olma ve personeli için çalışma izni alma koşulu getirdiği belirtiliyor.

IMC, Türkiye'deki faaliyetlerine 2012 yılında başlamıştı. Yardım kuruluşu, geçen yıl yaklaşık 85 bin Suriyeliye tıbbi ve sosyal hizmetler verdiğini açıklamıştı.

Times, Gaziantep merkezli bir diğer Amerikan yardım kuruluşu Mercy Corps'un faaliyetlerinin de Mart ayında durdurulduğunu hatırlatıyor.

Bazı Avrupalı yardım kuruluşlarının da aynı muameleye maruz kaldıkları, bazı yardım kuruluşlarının çalışanlarının artık operasyonların genişleyebilceği korkusu ile evden çalıştıkları yazıyor haberde.

Times'a konuşan Suriyeli bir yardım kuruluşu çalışanı ise şöyle konuşuyor:

"Gaziantep, sivil toplum kuruluşlarında çalışanları için büyük bir hapishaneye dönüşüyor. Kimse ne olup bittiğini bilmiyor."

Times'taki haberde, dün partisine yeniden katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum sonrası bürokraside büyük bir tasfiyeye giriştiğine; Türkiye'de geçen yılki darbe girişimi sonrası yaklaşık 50 bin kişinin gözaltına alındığına, 130 bin kişinin de görevden uzaklaştırıldığına da değiniliyor.