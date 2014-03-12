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Dünya

Times: Türkiye olası seks kasetlerine hazırlanıyor

Tımes: Daha önce de Gülen Erdoğan'ı 'tüm bir ülkenin kalkınmasını rehin tutmakla ve 'yürütmenin hegemonyasını oluşturmakla' suçlamıştı

12 Mart 2014 09:49

Times dünya haberleri sayfalarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gülen hareketini yatak odası şantajı komplosuyla suçladığını yazdı. Times, "Başbakan'ın bir rakibini 'şantaj için yatak odalarına girmekle' suçlamasının ardından Türkiye kendisini hükümet üyelerini hedef alan olası seks kasetlerine hazırlıyor" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazete Erdoğan'ın Bitlis'teki seçim mitinginde yaptığı konuşmada Gülen'e seslenerek, "İnsanların mahrem telefon görüşmelerini dinleyeceksin, kaydedeceksin, şantaj yapacaksın, insanların yatak odalarını izleyeceksin, tehdit edeceksin, sonra kendine alim diyeceksin." dediğini ifade etti.

Haber şöyle devam ediyor;

"Daha önce de Gülen, Erdoğan'ı 'tüm bir ülkenin kalkınmasını rehin tutmakla ve 'yürütmenin hegemonyasını oluşturmakla' suçlamıştı. Takipçileri Türkiye'de polis ve yargıda derin kök salan Gülen, yolsuzluk soruşturmaları ve yolsuzluklarla ilgili telefon kayıtlarının sızdırılmasıyla ilgisi olmadığını savunuyor. Ancak çoğu gözlemci iddiaları hükümetin geçen Eylül'de Gülen hareketi tarafından işletilen okulları yasadışı hale getirme planlarını duyurmasıyla patlak veren iki eski müttefik arasındaki siyasi iç savaşın bir parçası olarak değerlendiriyor."

 

'En titiz casusluk operasyonu'

 

2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın skandal bir kasetin ardından istifa ettiğini hatırlatan gazete, 2011'de genel seçimlerden kısa bir süre önce MHP'li altı yetkilinin seks kasetlerinin internete sızmasından sonra istifa ettiğini belirtiyor. Haberde görüşlerine yer verilen Globel Source Partners Danışmanlık Uzmanı Atilla Yeşilada da Gülen hareketinin büyük olasılıkla "Türk tarihindeki en titiz casusluk operasyonunu kurduğunu" söyledi.

 

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