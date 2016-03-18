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Politika

Times: Türkiye göç krizinin çözümünde sadece yara bandı

"AB sadece Türkiye ile değil tüm komşularıyla müzakereler yapmalıdır..."

18 Mart 2016 09:07

İngiliz Times gazetesi, Türkiye ile AB arasında göçmen krizinin çözümü amacıyla yürütülen pazarlıkları başyazında değerlendirdi. Gazete, "Türkiye, yara bandı niteliğinde bir çözümdür" yorumunda bulundu.

BBC Türkçe'de habere göre Times, "Babil Kulesi" başlıklı başyazısında, Türkiye'nin göçmen krizinin hafifletilmesinde oynayabileceği çok önemli bir rol olduğunu kabul ediyor.

Ancak gazete AB ile Türkiye arasındaki mevcut prensip anlaşmasının, küresel düzeyde göçmen akışının durdurulması için yeterli olmadığı kanısında.

Times, sorunun çözümü konusunda, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mantığını şöyle özetlemiş:

"Eğer Suriye'ye barış gelirse, son 5 yılda komşu ülkelere kaçan 4,5 milyon Suriyeli de ülkelerine dönerek, evlerini ve hayatlarını yeniden inşa etmek konusunda daha iyi bir noktada olur."

 

"Kriz, Suriye ile sınırlı değil"

 

Times, başyazısını ise şöyle sürdürüyor:

"Ancak eğer Suriye'de kısa süre içinde barış sağlanmazsa, hassas ateşkes çökerse ve IŞİD şahlanırsa, göç dalgası iki katına çıkacaktır. Üstelik bu kriz Suriye ile sınırlı da değil. Libya'daki kargaşa Kuzey Afrika'nın tümü için sıkıntı verici. Tunus zor bir dönemden geçiyor. Cezayir kaynıyor. Mısır yaklaşık yarım milyon mülteciyi ağırlıyor. Akdeniz'de umutsuzca sefere çıkan küçük filolar da yakında yeniden ciddi bir sorun olarak ortaya çıkacak..."

"Türkiye, göçmen krizinin çözümü noktasında bir yara bandı. Daha güvenli ve müreffeh olduğu düşünülen Avrupa'ya uzun vadede nüfus akışına yönelik sorunu da çözmüyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, geçen yıl savaştan ve maruz kaldıkları baskıdan dolayı ülkelerinden kaçanların sayısı 60 milyon kişi ile rekor düzeye çıktı. İklim değişimine yönelik tahminlerin sadece küçük bir kısmı doğru çıksa dahi, bu sayı önümüzdeki yıllarda kuraklıktan kaçanlarla birlikte aratacaktır."

Times bu noktada Avrupa'nın adeta "Babil Kulesi"ne dönüştüğünü, AB'nin göçmen krizine daha kapsamlı bir çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.

"AB sadece Türkiye ile değil tüm komşularıyla müzakereler yapmalıdır" diyen Times, sınırlarlarının güçlendirilmeleri gerektiğini vurguladığı ülkeler olarak ise Yunanistan, İtalya ve Malta'yı saymış.

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