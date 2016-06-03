Times: Türkiye, Ermenilerin kitlesel kıyımını kabullenmeli

İngiliz Times gazetesi, Almanya Federal Meclisi'nin dün 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen tasarıyı kabul etmesini başyazısında değerlendirdi. Gazete "Türkiye'nin, Ermenilerin kitlesel kıyımını kabullenmesi gerektiğini" yazdı.

Times'ın yazısının başlığı, "Soykırımın inkarı".

Gazete 2. Dünya Savaşı sırasında "soykırım" kavramını kullanan ilk kişinin, Polonya Yahudisi bir hukukçu olan Raphael Lemkin olduğunu hatırlatıyor. Times'a göre eğer bu kavram 1. Dünya Savaşı'nda ortaya çıksaydı, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni halkını ortadan kaldırma kampanyasını" da açıklamış olacaktı.

Times, Almanya Federal Meclisi'nin dünkü kararı sonrası, Türkiye'nin pişmanlık belirtmek ya da karara saygı durmak bir yana, Almanya Büyükelçisini geri çağırdığını belirtiyor.

"Almanya'da kabul edilen karar tasarısı, hem mesajı hem de diplomasi açısından doğrudur. Türkiye'nin kırgınlığı doğrudan, Ermeni Soykırımı'nı tanıyan müttefiklerine yöneliktir. Türkiye'nin yanıtı, vakur olmayan ve tarihdışı bir tavırdan da kötü."

'Türkiye'nin inkar politikasına karşı çıkılmalı'

Times daha sonra da, Türkiye'nin inkar politikasına karşı çıkılması gerektiğini vurgulamış başyazısında:

"Ermenilerin kıyımı, soykırımı inkar eden Türklerin savunduğu gibi plansız yapılmış ve savaş zamanı olabilecek kaçınılmaz bir trajedi değildir. Osmanlı rejiminin, kitlesel tehcire ve insan öldürmeye dayalı özel bir kampanyasıdır. Bu politikanın baş mimarı Talat Paşa da, 1921'de soykırımdan kurtulan bir kişi tarafından öldürülmüştür...

"Arşiv kayıtlarına göre 1915 öncesi Osmanlı yönetiminde 1 milyon 256 bin Ermeni yaşıyordu. Bu sayı 1917'de gittikçe azalarak 284 bin 157'ye indi."

Dönemin ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun da facianın görgü tanıklarından biri olduğunun hatırlatıldığı Times'ın başyazısı şu satırlarla noktalanıyor:

"Modern Almanya ve onun devlet adamları defalarca, uluslarının geçtiğimiz yüzyıldaki soykırımsal barbarlıklarından dolayı vicdan azabı duyduklarını söylediler. Türkiye'nin de aynı şeyi yapmasının vakti çoktan geldi."