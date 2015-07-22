Times: Suruç'taki intihar saldırısı Erdoğan için uyarı olmalı

İngiliz Times gazetesi "Cephede katliam" başlıklı başyazısında Suruç'ta önceki gün düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını değerlendirdi. Gazete saldırının, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir uyarı olması gerektiği" yorumunda bulundu.

Times'ın başyazısı, saldırının IŞİD'in işi olduğunun varsayıldığı tespiti ile başlıyor. Gazete bu durumun, "Türkiye'nin güney sınırındaki kaosu zaptetme yaklaşımı açısından bir dönem noktası olabileceği" kanısında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin büyük Kürt azınlığı tarafından, IŞİD'in barbarlıklarını görmezden gelmekle suçlandığını belirtiyor Times. "Türk güçlerinin Kobani kuşatmasına seyirci kaldığına ve çatışmayı Kürt YPG milislerine bıraktığına şüphe yok. Tıpkı Sayın Erdoğan'ın Batılı liderlere, IŞİD'in yenilgiye uğratılması yerine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesine öncelik vermeleri için yalvardığı gibi" diye de ekliyor.

'Erdoğan Kürtlerle işbirliği yapmalı'

IŞİD'in ilk kez Türkiye'ye topraklarında saldırdığı belirtilen yazı şöyle sürüyor:

"Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak kabadayı tarzıyla ve Türk laikliğini aşındırmasıyla biliniyor. Ancak daha önce Başbakan ve İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemlerde uyanık ve pragmatik olabildiğini göstermişti. Şimdi bu niteliklerini yeniden canlandırması gerek."

"Sayın Erdoğan, IŞİD'e karşı mücadele edenler arasında sahada fark yaratan tek güç olan Kürtlerle işbirliği yapmalı. Türkiye'nin NATO'daki müttefikleri ile de tam bir işbirliği içerisinde olmalı. Müttefikler, Türkiye'nin gerçek desteği ile IŞİD militanlarını bölgeden uzaklaştırma yolunda çok daha fazlasını yapabilir. Burada Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın 20 yıl sürebileceğini söylediği bir mücadeleden söz ediyoruz."

'Türkiye, IŞİD karşıtı ittifakın kalbinde olmalı'

Times, "Erdoğan'ın kabusu" olarak nitelendirdiği mevcut ortamın siyasi bir öğesi olduğuna da dikkat çekiyor. Erdoğan'ın IŞİD'e karşı tutarlı bir strateji belirlemekte ve Türkiye'nin Kürtlerini desteklemekte başarısız olmasının, partisinin geçen ay beklenmedik şekilde Meclis'te çoğunluğu kaybetmesinde etkili olduğunu vurguluyor.

Yazı şu satırlarla noktalanıyor:

"Türkiye'nin güneyinde sınırın öbür tarafındaki bazı kasabalarda, YPG IŞİD'den bazı toprakları geri almakta ve onları korumakta başarılı oldu. Türkiye'de ise HDP'nin karizmatik ve uzlaşmacı lideri Selahattin Demirtaş, ülkenin Kürtlerini on yıllardır radikal çizgiye mahkum eden isyancı eğilimleri dizginliyor."

"Sayın Erdoğan bunun altında kalmamalı ve Demirtaş'ın destekçilerine tazyikli sudan fazlasını vermeli. Kendisinin stratejik İncirlik Üssü'nün Batı'nın hava kuvvetlerine açması gerekir. Eğer IŞİD karşıtı ittifak başarılı olacaksa, Türkiye bu ittifakın kalbinde olmalıdır."